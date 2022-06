Bremer Philharmoniker mit neuer Spielstätte und Programm

Nach dem Umzug an ihre neue Wirkungsstätte im Bremer Tabakquartier warten die Bremer Philharmoniker für die neue Spielzeit mit vielfältigen Konzertangeboten und aktuellen Schwerpunkten auf. „Das von uns zusammengestellte Programm bietet einen Soundtrack zu den großen Themen unserer Zeit“, kündigte Generalmusikdirektor Marko Letonja am Donnerstag bei der Vorstellung der im Herbst beginnenden Konzertsaison 2022/2023 an.

Bremen - Die vom Klimawandel bedrohten Schönheiten der Natur finden sich musikalisch ebenso wieder der Krieg in der Ukraine.

Eine zentrale Rolle für die Orchesterarbeit spielt das neue Domizil im Tabakquartier im Stadtteil Woltmershausen. Dort steht eine eigene Halle mit über 400 Quadratmeter Fläche und 373 Sitzplätzen als Proben- und Veranstaltungssaal zur Verfügung. In der Halle sind auch das Notenarchiv, die Lounge und die Musikwerkstatt, Stimmzimmer sowie Garderoben untergebracht. Mit dem erst vor wenigen Wochen erfolgten Umzug werde ein neues Kapitel in der nahezu 200-jährigen Geschichte der Bremer Philharmoniker aufgeschlagen, teilte das 1825 gegründete Orchester mit. dpa