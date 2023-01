Bremer Profis nach 1:7-Klatsche: Auftritt war „bodenlos“

Teilen

Bremens Niclas Füllkrug ärgert sich. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Fußballprofis von Werder Bremen waren nach ihrer desolaten Leistung im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln schwer bedient. „Der Auftritt war bodenlos von uns allen“, sagte Mitchell Weiser (28) über das 1:7 am Samstagabend. „Da kann sich keiner rausnehmen heute. Vor allem wir älteren Spieler müssen uns hinterfragen, gerade auch ich.“ Bereits in der ersten Halbzeit hatte der Aufsteiger fünf Tore kassiert.

Köln - „Wir wurden vorgeführt. Sie haben uns einfach überrannt und verdient gewonnen. Ich weiß nicht, was wir aus diesem Spiel rausziehen wollen. Das müssen wir einfach abhaken“, sagte Leonardo Bittencourt (29). Trainer Ole Werner sagte bei Sky, „alles“ sei schiefgegangen. „Wir haben vorne so gut wie keinen Ball an den Mann gebracht. (...) Unter dem Strich war es eine desaströse Leistung von uns, da kann man nichts beschönigen.“ Es habe „nichts, aber auch wirklich gar nichts“ funktioniert. Köln sei „eingeladen“ worden, Tore zu schießen.

In der Tabelle belegt der Aufsteiger Platz neun, am Mittwoch spielt Werder gegen den 1. FC Union Berlin, am folgenden Samstag gegen den VfL Wolfsburg. dpa