Bremerhaven überrascht zum Viertelfinal-Auftakt

Ross Mauermann aus Bremerhaven und Jonathon Blum aus München im Zweikampf. © Kolbert-Press/Ulrich Gamel/dpa

Außenseiter Bremerhaven ist zum Auftakt des Playoff-Viertelfinals um die deutsche Eishockey-Meisterschaft eine Überraschung gelungen. Beim souveränen Hauptrundensieger EHC Red Bull München gewannen die Fischtown Pinguins von Trainer Thomas Popiesch am Mittwochabend das erste von maximal sieben Duellen mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Ross Mauermann und Doppeltorschütze Markus Vikingstad trafen für die Norddeutschen, die in Torhüter Maximilian Franzreb einen starken Rückhalt hatten.

München - Seinen zweiten Treffer erzielte Vikingstad 24 Sekunden vor dem Ende ins verwaiste Tor.

Damit führt Bremerhaven in der Viertelfinalserie mit 1:0. Erst wer viermal gewinnt, zieht ins Halbfinale ein. Bremerhaven hatte die Vorrunde als Tabellenachter abgeschlossen und sich in der ersten Playoff-Runde gegen die Nürnberg Ice Tigers durchgesetzt. München war direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Im zweiten Viertelfinalduell am Freitag hat der Außenseiter Heimrecht. dpa