Bürger in Wut: hohe Werte nicht allein wegen AfD

Der Kandidat der Partei Bürger in Wut (BiW), Jan Timke. © Focke Strangmann/dpa

Die vergleichsweise hohen Werte für die Bürger in Wut in Bremerhaven sind nach Ansicht des Spitzenkandidaten Jan Timke nicht ausschließlich auf die Nichtzulassung der AfD zur Wahl im Land Bremen zurückzuführen. Wenn man in Bremerhaven 21 Prozent bekomme, „dann können sie nicht nur von der AfD profitiert haben“, sagte Timke am Montag in Bremen. Timke war der Spitzenkandidat der Bürger in Wut in Bremerhaven, Piet Leidreiter für die Stadt Bremen.

Bremen - Bei der Wahl 2019 kamen die Bürger in Wut auf 7,4 Prozent in Bremerhaven, die AfD erreichte 9 Prozent. Die AfD war nicht zur Wahl am Sonntag zugelassen, weil sie zwei konkurrierende Wahllisten eingereicht hatte. Nach jüngsten Hochrechnungen der Landeswahlleitung kommen die Bürger in Wut auf knapp zehn Prozent im Land Bremen.

Timke sagte: „Wir haben massiv auch aus anderen Bereichen dazugewonnen, wir haben auch Nichtwähler in Bremerhaven dazu gebracht, wieder zur Wahl zu gehen. Wir haben Neuwähler akquiriert.“

Am Montagvormittag lagen die Bürger in Wut in Bremerhaven nach vorläufigen Zahlen des Landeswahlleiters nur knapp hinter der CDU und könnten dort zweitstärkste Kraft werden. Die SPD lag deutlich vorne. Das vorläufige amtliche Endergebnis der Wahl wird am Mittwoch erwartet.

Bei der konstituierenden Sitzung der Bremischen Bürgerschaft wollen die Bürger in Wut nicht unter diesem Namen einziehen, sondern als Bündnis Deutschland. „Wir werden nach der Wahl fusionieren mit Bündnis Deutschland. Und das ist hier der Startschuss“, betonte Timke bereits am Sonntag.

Auf die Frage, wer Fraktionsvorsitzender in der Bremischen Bürgerschaft werde, sagte Timke: „Ich kann Ihnen schon einmal sagen, dass Herr Leidreiter und ich unseren Namen in den Ring werfen werden.“ Eine Entscheidung soll es nach dem vorläufigen endgültigen Wahlergebnis geben. dpa