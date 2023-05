Bundesfinale von „Jugend forscht“: Junge Talente messen sich

Im Kanzleramt wird auf einem Bildschirm das Logo des Wettbewerbs „Jugend forscht“ angezeigt. © Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Die besten jungen Forschenden werden am Donnerstag zum 58. Bundeswettbewerb von „Jugend forscht“ in Bremen erwartet. Ab Freitag präsentieren 173 Talente aus ganz Deutschland in der ÖVB-Arena ihre Forschungsprojekte unter dem Motto „Mach Ideen groß!“, wie die Veranstalter mitteilten. Sie haben sich zuvor in Landeswettbewerben fürs Finale qualifiziert.

Bremen - Die mehr als 100 Projekte aus den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Technik umfassen Themen vom Umweltschutz bis zur Medizin.

Mit dabei ist ein 17-Jähriger aus Berlin, der eine App entwickelte, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz die Alzheimer-Diagnose erleichtern soll. Drei Teilnehmer aus Schleswig-Holstein beschäftigten sich mit Roboterbienen, die die Bestäubung von Pflanzen übernehmen sollen. Zwei 20-jährige Bremer stellen ihr intelligentes Narkose-Überwachungssystem vor, das Anästhesisten entlasten könnte. Am Sonntag sollen die diesjährigen Gewinner gekürt werden. dpa