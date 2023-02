BVB rotiert gegen Werder - Bremer Weiser kehrt zurück

Dortmunds Trainer Edin Terzic gestikuliert an der Seitenlinie. © Bernd Thissen/dpa

BVB-Trainer Edin Terzic verändert die Startformation von Borussia Dortmund für das Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen im Vergleich zum Sieg im Pokal auf fünf Positionen. Nach 2:1 beim VfL Bochum am Mittwoch spielen Kapitän Marco Reus, der in Bochum nach seiner Einwechselung das Siegtor erzielt hatte, Giovanni Reyna, Youssoufa Moukoko, Nico Schlotterbeck und Raphael Guerreiro von Beginn an.

Bremen - Mats Hummels, Sebastißén Haller, Salih Özcan und Jamie Bynoe-Gittens nehmen auf der Bank Platz, Marius Wolf ist wegen einer Schulterverletzung nicht im Kader.

Bei Gastgeber Werder setzt Kapitän Marco Friedl wegen einer Gelbsperre aus. Niklas Schmidt sitzt zunächst auf der Bank. Für sie rücken Milos Veljikovic und Mitchell Weiser in die Defensive. Weiser hatte zuletzt beim 2:0 in Stuttgart wegen seiner fünften Gelben Karte gefehlt und war von Leonardo Bittencourt ersetzt worden. Bittencourt läuft gegen die Dortmunder im Mittelfeld auf.

Werder wartet seit dem 20. Dezember 2014 auf einen Heimsieg in der Fußball-Bundesliga gegen den BVB. Der Tabellendritte aus Dortmund ist mit einer Serie von vier Erfolgen in der Bundesliga und einem im Pokal an die Weser gereist. Am Mittwoch trifft das Team im Achtelfinal-Hinspiel der Champion League auf den FC Chelsea. dpa