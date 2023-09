CDU-Landeschef Meyer-Heder will nicht erneut kandidieren

Carsten Meyer-Heder, der wieder gewählte CDU Landesvorsitzende des Landes Bremen, spricht beim CDU Landesparteitag in Bremen. © Michael Bahlo/dpa/Archivbild

Der ehemalige Bremer CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder will nicht erneut als Landesvorsitzender seiner Partei antreten. Das geht aus einem am Dienstag an die CDU-Mitglieder versendeten Schreiben Meyer-Heders hervor. „Denn nach fünf intensiven und erfolgreichen Jahren werde ich mich ab Mai 2024 vollständig auf die Arbeit für mein Unternehmen konzentrieren und nicht erneut als Landesvorsitzender kandidieren“, schrieb der 62-Jährige in seinem Statement, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Bremen - Zuvor hatten der „Weser-Kurier“ und Radio Bremen darüber berichtet.

Wer dem Softwareunternehmer an der Parteispitze nachfolgt, ist noch unklar. Meyer-Heder schrieb, er wolle die Findungsphase bis zum nächsten regulären Parteitag im kommenden Mai moderieren.

Mit Meyer-Heder als Spitzenkandidat und Politneuling hatte die CDU bei der Bürgerschaftswahl 2019 die Sozialdemokraten überflügelt und war mit 26,7 Prozent der Stimmen erstmals stärkste Fraktion im Landtag geworden. Allerdings landete die CDU letztlich erneut in der Opposition, und Andreas Bovenschulte (SPD) formte die erste rot-grün-rote Koalition im kleinsten Bundesland.

Bei der letzten Bürgerschaftswahl im Mai dieses Jahres kam die CDU mit 26,2 Prozent auf den zweiten Platz hinter der SPD. Meyer-Heder hatte auf eine erneute Spitzenkandidatur verzichtet. Stattdessen trat Frank Imhoff als Spitzenkandidat an. dpa