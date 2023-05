CDU-Spitzenkandidat Imhoff: Wahlsieg als Ziel

Der Spitzenkandidat der CDU für die Bürgerschaftswahl in Bremen, Frank Imhoff, gibt seine Stimme im Wahllokal in der Grundschule Bremen-Strom ab. © Focke Strangmann/dpa

Der CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl in Bremen, Frank Imhoff, glaubt nach eigener Aussage an den Wahlsieg seiner Partei. „Ich bin guten Mutes, dass wir heute Abend ganz weit vorne sind, dass wir am Ende als Wahlsieger hervortreten“, sagte Imhoff nach der Stimmabgabe am Sonntag. „Am Ende ist das Wahlziel, auch stärkste Partei zu werden.“

Bremen - Es gehe um einen Neuanfang für Bremen.

Imhoff wählte in Bremen-Strom in der Grundschule, die er als Kind besuchte. Er wurde von seiner Familie zur Wahl begleitet.

Bei der Bürgerschaftswahl dürfen mehr als 462.000 Bremer und Bremerinnen das Landesparlament wählen. Am selben Tag gibt es Kommunalwahlen. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr, danach werden Prognosen zum Ergebnis erwartet. dpa