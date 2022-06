Chancen-Aufenthaltsrecht: Bremen unterstützt Bundes-Entwurf

Ulrich Mäurer (SPD), Innensenator der Freien Hansestadt Bremen, spricht. © Lino Mirgeler/dpa

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat den Entwurf des Bundes zur Einführung eines sogenannten Chancen-Aufenthaltsrechts begrüßt. Dies werde die betroffenen Menschen motivieren, sich in Deutschland schneller zu integrieren und Deutsch zu lernen, meinte Mäurer am Dienstag in Bremen. Zugleich würden damit sogenannte Kettenduldungen vermieden, die bei jedem Termin, an dem eine Verlängerung anstehe, oft zu unnötiger Unruhe und zu Sorgen bei den Betroffenen führten und die letztlich die Integration behinderten.

Bremen - Der von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an die Länder zur Abstimmung geschickte Entwurf sieht neben einem einjährigen Aufenthaltsrecht für Geduldete unter anderem eine Verlängerung der Abschiebehaft für bestimmte Straftäter von drei Monaten auf maximal sechs Monate vor. In Bremen hat über ein Drittel der Einwohner einen Migrationshintergrund.

Beim Chancen-Aufenthaltsrechts geht es um Migranten, die seit fünf Jahren oder mehr nur mit einer Duldung in Deutschland leben und die nicht straffällig geworden sind. Sie sollen nach dem Gesetzesentwurf die einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe bekommen, wie die Bremer Innenbehörde erläuterte. Weisen sie in dieser Zeit nach, dass sie die deutsche Sprache beherrschen und ihren Lebensunterhalt bestreiten können, sollen sie ein langfristiges Bleiberecht erhalten. dpa