Das Publikum stimmt ab: Welcher Akt wird in Bremen gezeigt?

Die Ausstellungskuratorin Christine Demele steht zwischen verschiedenen Werken, die einen männlichen Akt darstellen. © Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Welcher nackte Mann darf's sein? Vor einer Ausstellung mit männlichen Akten auf Papier lässt die Kunsthalle Bremen im Internet darüber abstimmen, welche Werke gezeigt werden. Bei einer ersten Auswahl zwischen zwei Darstellungen des Hl. Sebastian entschied sich das Publikum mit Mehrheit für ein Blatt von Albrecht Dürer, wie die Kunsthalle mitteilte.

Bremen - „Der rechte Sebastian ist realistisch und viel ausdrucksstärker“, schrieb ein Instagram-Nutzer über diese Version des von Pfeilen durchbohrten antiken Märtyrers.

„Das ist etwas Spielerisches, das Spaß macht“, sagte die Kuratorin der Ausstellung, Christine Demele, der Deutschen Presse-Agentur. Die Kunsthalle versuche es zum ersten Mal mit einer solchen Abstimmung. Das Internetspiel solle zugleich dazu anregen, über Nacktheit und verschiedene Ideale männlicher Schönheit nachzudenken.

Als nächstes gehe am Dienstag die Auswahl zwischen zwei Männerakten online, die Paula Modersohn-Becker (1876-1907) bei ihren Studien in Paris gezeichnet habe, sagte Demele. Die Sonderausstellung „Manns-Bilder. Der männliche Akt auf Papier“ mit 80 Werken läuft vom 6. Juli bis 6. November. Seit 1800 würden vor allem weibliche Akte in Museen oder Ausstellungen gezeigt, sagte Demele. „Dabei hat der männliche Akt die Kunstgeschichte von Anfang an geprägt.“

Die Kunsthalle bezieht immer wieder das Publikum in ihre Sonderausstellungen ein. Für eine Schau mit Werken von Pablo Picasso 2021 sammelte das Museum Fotos und Geschichten zum Thema Behaarung. dpa