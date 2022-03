Deutscher Jazzpreis 2022: 81 Nominierungen

In mehrtägigen Sitzungen haben Fachjurys aus rund 1000 Einsendungen 81 Beiträge für den diesjährigen Deutschen Jazzpreis nominiert. Die Auszeichnung wird am 27. April in Bremen verliehen. Bis dahin wird eine 16 Mitglieder umfassende Hauptjury 31 Preisträger ermitteln, die eine Trophäe und Preisgelder in einer Gesamthöhe von 300.000 Euro erhalten, wie die Initiative Musik am Montag mitteilte.

Bremen - Nach Angaben der Initiative handle es sich um die größte Auszeichnung für die nationale und internationale Jazzszene in Deutschland. Der Preis wird mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

„Die Jury des Deutschen Jazzpreises ist tief beeindruckt von der hohen Qualität, der künstlerischen Aussagekraft und der emotionalen Tiefe der eingereichten Werke und Produktionen, und hat sich mit großem Respekt davor in die Diskussion gestürzt - wohlwissend, dass viel mehr, als wir prämieren können, preiswürdig ist“, so die Vorsitzende der Hauptjury, die Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk, Beate Sampson.

Die 31 Kategorien umfassen unter anderem Vokalkünstlerinnen und -künstler und Instrumentalisten, aber auch Plattenlabel, nationale und internationale Bands, Rundfunkproduktionen, Spielstätten und Festivals. Die Preisverleihung, mit anschließendem Konzertabend findet am Vorabend der Messe „jazzahead!“ im Metropol Theater Bremen statt. dpa