Deutschland Tour der Radprofis endet in Bremen

Teilen

Adam Yates aus Großbritannien und dem Team INEOS Grenadiers im roten Trikot bei der Siegerehrung für den Gesamtsieg. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Die Deutschland Tour der Radprofis endet in diesem Jahr in Bremen. Am 27. August wird der Sieger des fünftägigen Eliterennens der UCI ProSeries in der Hansestadt ermittelt, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Deutschlands wichtigstes Radrennen startet am 23. August mit dem Prolog in St. Wendel im Saarland. Am Tag darauf führt die erste Etappe von St.

Bremen - Wendel nach Merzig. Weitere Informationen über den Streckenverlauf sollen in Kürze bekannt gegeben werden. dpa