DFB-Auswahl bestreitet 1000. Länderspiel gegen die Ukraine

Benjamin Henrichs (M) zwischen Joshua Kimmich (l) und Niclas Füllkrug. © Jürgen Kessler/dpa

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet an diesem Montag in Bremen ihr 1000. Länderspiel - und es ist ein sehr besonderes. Gegner im Weserstadion ist ab 18.00 Uhr (ZDF) die Ukraine, der Deutsche Fußball-Bund nutzt Einnahmen der Partie für Spenden an das von Russland angegriffene Land. Die Nationalspieler von Bundestrainer Hansi Flick werden mit Sondertrikots auflaufen, die ersteigert werden können.

Frankfurt/Main - „Wir spielen gegen ein Land, das in einer ganz schwierigen Situation ist, deswegen ist es für uns ein Zeichen“, sagte Flick am Sonntag in Frankfurt/Main. Sportlich wird der 58-Jährige ein Spielsystem mit Dreierkette vor dem Frankfurter Torwart Kevin Trapp testen, im Sturm bekam Werder Bremens Niclas Füllkrug für die Partie in seinem Heimstadion eine Startelf-Garantie vom Bundestrainer ausgesprochen.

Fehlen werden der noch angeschlagene Timo Werner sowie die Champions-League-Finalisten Ilkay Gündogan und Robin Gosens, die erst am Mittwoch zur DFB-Auswahl reisen werden. dpa