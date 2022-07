Doch nicht Spitze mit der Spritze: Bremen kein Corona-Impfmeister

Doch kein deutschlandweiter „Impfmeister“: Bremen verliert nach neuer Auswertung seinen Platz an der Sonne, was die Impfquote aus dem Jahr 2021 angeht.

Bremen jubelte: Für das Jahr 2021 galt der Stadtstaat als „Impfmeister“ in Deutschland, hatte die beste Impfquote. Das erweist sich nun als falsch. Warum?

Bremen – Werder Bremen hat‘s verpasst. Und Bremen als Bundesland nun auch. Gut, die Grün-Weißen sind als Zweiter der vergangenen Saison in der Zweiten Bundesliga am Ende zwar in die Bundesliga aufgestiegen – aber es war am Ende eben nicht der Platz an der Sonne, der für Werder herausgesprungen ist. Diesen ersten Platz hatte Bremen aber schon belegt. Bei der Frage, wer denn in Deutschland die beste Impfquote habe, landete Bremen auf Platz eins. Die Hansestadt hatte im Jahr 2021 die meisten Menschen gegen das Coronavirus geimpft.

Doch wie gewonnen, so zerronnen: Beim Impfen gegen das Coronavirus, wo Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt die zweite Boosterimpfung für alle fordert, dabei ordentlich Gegenwind von Stiko-Chef Thomas Mertens bekommt, aber dafür in Niedersachsen Zustimmung findet, ist Bremen nun doch nicht Spitze mit der Spritze.

Impfquote: Bremen schneidet bei neuer Auswertung nicht mehr top ab – Niedersachsen verbessert sich

Wie aus einem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, den der Spiegel aufgegriffen hat, unterscheiden sich die Impfquoten der Bundesländer teils deutlich von den bisher bekannten Werten – und zwar genau dann, wenn statt des Orts der Impfung der Wohnort der Geimpften herangezogen wird. Besonders betroffen sind davon neben Stadtstaaten wie Bremen oder Hamburg die umliegenden Bundesländer. Wie aus den Daten des RKI hervorgeht, lag die Impfquote von Bremen – der Anteil der mindestens einmal Geimpften – zum Stichtag 31. Dezember 2021 nach der bisherigen Berechnung bei 88,3 Prozent

Nach der neuen Berechnung kommt Bremen lediglich noch auf 77,4 Prozent. Niedersachsen verbesserte sich dagegen von 77,2 auf 79,4 Prozent. Der Unterschied erklärt sich dadurch, dass in den Stadtstaaten viele Menschen geimpft wurden, die anderswo lebten. In Bremen traf dies laut des RKI-Berichts auf 17 Prozent der Impfungen zu, in Hamburg auf 13 Prozent. Auch auf das Ranking der Bundesländer in Sachen Impffortschritt hat die unterschiedliche Methode der Erfassung Auswirkungen. Bremen ist demnach nicht bundesweiter Spitzenreiter, sondern lag anhand der neuen Daten zum Jahreswechsel lediglich auf Rang sieben. Spitzenreiter war demnach Schleswig-Holstein, gefolgt von Niedersachsen.

Bremen verliert Spitzenplatz bei der Impfquote – darum gibt es neue Daten

Begründet liegen die neuen Impfquoten in einer geänderten Datenbasis: Bisher wurden bei der Erfassung Angaben aus dem Meldeportal der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) herangezogen. Die neuen Werte wiederum wurden nun anhand von Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) ermittelt. Diese enthalten zusätzlich die Wohnort-Postleitzahl der Geimpften, stehen aber erst mit mehreren Monaten Verzug zur Verfügung.

Gegenüber dem Spiegel erklärte ein Sprecher von Bremens Gesundheitsministerin Claudia Bernhard (Die Linke): „Für uns war von Beginn an klar, dass wir auch Personen aus dem niedersächsischen Umland in Bremen impfen.“ Was die Daten zudem für die Corona-Impfungen in Bremen zeigen: Bremen in den hohen Altersgruppen sehr gute Impfzahlen, bei den unter 18-Jährigen aber ist die Impfquote zu niedrig. „Hier haben wir den klaren Willen, auch nach den Sommerferien die Impfangebote erneut auszuweiten“, so der Sprecher des Bremer Gesundheitsministeriums. (mit dpa-Material)