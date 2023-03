Ende der staatlichen Impfkampagne im Land Bremen steht bevor

Eine Mitarbeiterin befüllt eine Spritze mit einer Corona-Impfdosis. © Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild

Vor nahezu zweieinhalb Jahren begann die staatliche Impfkampagne im Land Bremen. In den nächsten Tagen endet sie. Mehr als 1,1 Millionen Impfungen wurden verabreicht.

Bremen - Die staatliche Impfkampagne gegen das Corona-Virus im Land Bremen endet in den nächsten Tagen. In der Stadt Bremen werden die letzten Impfungen an diesem Freitag vorgenommen, in Bremerhaven am Dienstag. Das gab das Gesundheitsressort des Zwei-Städte-Staats am Freitag in einer Mitteilung bekannt. Die Impfkampagne hatte am 27. Dezember 2020 in einem Pflegeheim begonnen. Mehr als 1,1 Millionen Impfungen seien bei der staatlichen Kampagne verabreicht worden.

„Große, leistungsstarke Impfzentren, kleinere Impfstellen in den Stadtteilen und die mobilen Angebote in den Quartieren: Das war der Schlüssel zu unserem Erfolg“, sagte Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Die Bremer Impfkampagne habe bundesweit Standards gesetzt, heißt es in der Mitteilung des Ressorts. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hat das Bundesland mit 88,3 Prozent bundesweit den höchsten Anteil an Grundimmunisierten.

Aufsehen erregte in der Vergangenheit, dass die Erwachsenenimpfquote im Land über 100 Prozent stieg. Das RKI erklärte den Umstand damit, dass auch Menschen ohne Wohnsitz in Bremen in der Statistik erfasst sind, die sich dort haben impfen lassen - etwa Seeleute oder Pendler. dpa