Festessen für bedürftige Menschen in Bremen veranstaltet

Teilen

Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Bremen sind rund 800 bedürftige Menschen, darunter auch Obdachlose, bewirtet worden. Eingeladen zu dem traditionellen Festessen am Dienstag hatte der Verein „Dein Festmahl“. „Das Festmahl ist Ausdruck des sozialen Zusammenhalts in Bremen“, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Bremen - „Wir sagen nicht einfach, die Leute werden sich selbst überlassen.“

Bewirtet wurden die Menschen in einer Halle der Messe Bremen von mehr als 200 ehrenamtlichen Helfern und mehreren Prominenten. Darunter waren der frühere Fußballer Nelson Valdez, der Sänger Prince Damien und der Schauspieler Uwe Rohde. Mitarbeiter des Impfzentrums und des Gesundheitsamts Bremen boten während der Veranstaltung Corona- und Grippeschutzimpfungen sowie Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Polio und Keuchhusten an.

Organisiert wird die Veranstaltung jährlich seit 2017. Dem Veranstalter zufolge ist das Mahl laut Website vollständig aus Spenden finanziert worden. dpa