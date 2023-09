Frau mit Stoffgürtel erstickt: 33-Jähriger verurteilt

Teilen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

In Bremerhaven hat ein 33-Jähriger eine Frau erstickt. Zu dieser Einschätzung ist das Landgericht Bremen gelangt. Am Dienstag sprach der Vorsitzende Richter in dem Prozess das Urteil.

Bremen - Im Prozess um eine Frau, die in Bremerhaven mit einem Stoffgürtel erstickt worden ist, ist ein 33 Jahre alter Mann wegen Totschlags verurteilt worden. Das Landgericht Bremen belegte den Angeklagten am Dienstag mit einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren. Der Vorsitzende Richter sagte, es gebe keinen Zweifel, dass der Mann die Frau habe töten wollen. Er Mann hatte die Frau vor einem Supermarkt getroffen und den Abend mit ihr verbracht.

Vor dem Urteil hatte der Deutsche die Familie des Opfers um Entschuldigung gebeten. Der Verteidiger forderte eine Unterbringung des Mannes in einer Entziehungsanstalt. Die Staatsanwaltschaft sprach sich dafür aus, dass der Mann wegen Totschlags zu zehn Jahren und zwei Monaten verurteilt wird. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. dpa