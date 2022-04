Friedl über Remis-Serie: „Hat nichts mit Angst zu tun“

Bremens Marco Friedl (l) und St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh kämpfen um den Ball. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Werder Bremens Marco Friedl geht bei den drei Unentschieden nacheinander nicht von einer Versagensangst auf den letzten Metern im Aufstiegsrennen aus. „Ich denke nicht, dass das etwas mit Angst zu tun hat. Die Spiele muss man einzeln für sich bewerten“, sagte der 24-Jährige bei einer digitalen Medienrunde am Mittwoch. Gegen die Konkurrenten im Auswärtsspiel beim FC St.

Bremen - Pauli oder gegen den 1. FC Nürnberg (beide 1:1) habe man laut Friedl generell gute Partien abgeliefert.

Der Aufstiegsfavorit in der 2. Fußball-Bundesliga hatte zuletzt nur einen Sieg in den vergangenen fünf Spielen erlangt. Darunter waren allerdings auch drei Aufeinandertreffen mit Tabellennachbarn. „Wir haben jetzt vier Spiele vor uns, um Großes zu erreichen. Deshalb glaube ich, dass bei jedem nicht die Angst da ist, sondern vor allem Vorfreude, nach dem schwierigen Start in die Saison einfach ein super Ende zu finden“, sagte der Österreicher.

Am Samstag treten die Grün-Weißen beim Tabellenführer FC Schalke 04 (13.30 Uhr/Sky) an. Friedl erwartet beim Topspiel des Ersten gegen den Zweiten einen „heißen Kampf“: „Die Brisanz dieses Spiels ist jedem klar. Ich freue mich mega darauf, es wird ein super Spiel werden und wir werden alles raushauen, damit wir erfolgreich sein können.“ dpa