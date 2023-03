Füllkrug über möglichen Wechsel: „Bin da total entspannt“

Bremens Niclas Füllkrug geht in die Halbzeit. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug lassen die Wechselgerüchte um seine Person offenbar kalt. „Ich bin da total entspannt“, sagte der Stürmer von Werder Bremen in einem Sky-Gespräch. „Wenn es irgendwann etwas zu besprechen gibt, werde ich das tun. Aber das wird erst gegen Ende der Saison stattfinden.“ Mit bislang 15 Saisontoren führt der 30-Jährige die Torschützenliste in der Bundesliga an.

Bremen - Füllkrugs Vertrag in Bremen endet im Sommer 2025. dpa