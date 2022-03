Groß: Entspannt auf Zuschreibung als unterschätzter Akteur

Christian Groß. © Uli Deck/dpa/Archivbild

Christian Groß vom Fußball-Zweitligisten Werder Bremen geht gelassen mit der Zuschreibung als unterschätzter Spieler um. „Das sollten andere Leute am Ende des Tages bewerten oder beurteilen. Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren bei jedem Trainer meine Spielzeit bekommen habe und das hat ja dann auch Aussagekraft“, sagte der defensive Mittelfeldspieler am Mittwoch bei einer digitalen Medienrunde.

Bremen - Für den Erfolg seines Clubs gebe er sein Bestmögliches: „Und ich glaube, dass schaffe ich momentan ganz gut.“

Clemens Fritz, Profifußball-Leiter bei Werder, hatte den 33-Jährigen bei einer Pressekonferenz am Montag als unterschätzten Spieler bezeichnet. Groß sei im Gegenteil ein wichtiger Teil der Mannschaft. Der Abwehrstratege bringe Klarheit und Ruhe auf den Platz und sei darüber hinaus laufstark und gewinne viele Zweikämpfe.

Sich selbst sieht der Mannschaftsälteste als guten Ansprechpartner für die jüngeren Spieler und eine Art Anker auf dem Spielfeld. Mit Hilfe seiner langjährigen Erfahrung versuche er, den Teamkollegen auf dem Platz und in der Kabine hilfreiche Tipps zu geben und sie zu motivieren.

Groß wechselte 2018 vom VfL Osnabrück in die zweite Mannschaft der Hanseaten. 2019 rückte er unter dem damaligen Trainer Florian Kohfeldt in den Erstliga-Kader. dpa