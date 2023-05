Günther: Bremen für CDU kein leichtes Pflaster

Teilen

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht während eines Interviews nach seiner Stimmabgabe zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. © Frank Molter/dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat das Abschneiden seiner Partei bei der Bürgerschaftswahl in Bremen bedauert. „Leider hat es nicht gereicht, um erneut als stärkste Kraft aus der Bremer Bürgerschaftswahl hervorzugehen“, sagte Günther am Sonntagabend in Kiel. Die Union habe ihr Ergebnis aber annähernd gehalten. „Bremen ist für die CDU kein leichtes Pflaster.“

Bremen/Kiel - Das dortige Tandem an der Spitze - Frank Imhoff und Wiebke Winter - habe dieses Ergebnis mit ihrem modernen Kurs erreicht.

Günther gratulierte dem SPD-Spitzenkandidaten, Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Dieser habe seine persönliche Popularität erfolgreich genutzt, um die Sozialdemokraten in der Hansestadt vom negativen Bundestrend abzukoppeln. „Es liegt jetzt an ihm, Gespräche über eine Regierung zu führen, die Bremen mehr Schwung bringt.“ dpa