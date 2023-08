Hafenwirtschaft: Strecke Hamburg-Hannover schnell ausbauen

Arbeiter zerlegen mit einem Bagger alte Bahnschienen während der Sanierung einer ICE-Trasse. © Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Die deutsche Hafenwirtschaft verlangt einen zügigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover. „Beim Ausbau der Strecke zwischen Hamburg und Hannover geht es nicht nur um den schnellen Verkehr zwischen den Metropolen“, sagte der Vizepräsident des Branchenverbandes ZDS, Sebastian Jürgens, laut einer Mitteilung vom Freitag in Hamburg. „Es geht in erster Linie darum, mehr Kapazitäten für alle Verkehre zu schaffen, gerade auch für den Güterverkehr von und zu den Seehäfen.

Hamburg - Das betrifft konkret nicht nur Hamburg, sondern auch die Seehäfen Cuxhaven, Lübeck und Kiel sowie indirekt auch Bremen/Bremerhaven.“

Jürgens verwies auf das Ziel der Ampel-Koalition, neben der Verkehrsleistung im Personenverkehr auch den Schienengüterverkehr zu steigern. Konkret heißt es im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, dass bis 2030 der Anteil der Schiene am gesamten Güterverkehr auf 25 Prozent steigen soll.

Die Hafenwirtschaft befürchtet an dieser Stelle seit langem einen Zielkonflikt. Jürgens, Geschäftsführer der Lübecker Hafen-Gesellschaft, prognostizierte, dass der Anteil des Seehafen-Hinterlandverkehrs am gesamtdeutschen Güterverkehr auf der Schiene von gegenwärtig etwa 33 Prozent auf rund 41 Prozent im Jahr 2040 steigen werde. „Die Schiene muss also gleichzeitig den erhöhten Anteil am Gesamt-Güterverkehrsaufkommen sowie die wachsenden Seehafen-Hinterlandverkehre schultern“, so Jürgens. dpa