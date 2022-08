Heimsieg? Bremen empfängt Europa-League-Sieger Frankfurt

Werder Bremen peilt am Sonntag den ersten Heimsieg nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga an. In der Partie gegen Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr/DAZN) wartet allerdings keine leichte Aufgabe auf die Hanseaten, denn sie bekommen es mit dem amtierenden Europa-League-Sieger zu tun. Nach dem spektakulären 3:2 bei Borussia Dortmund in der Vorwoche, bei dem alle drei Treffer der Grün-Weißen ab der 89.

Bremen - Minute erzielt wurden, stellt Trainer Ole Werner sein Team auf einen aggressiven und schnellen Gegner aus Hessen ein: Wichtig sei Körperlichkeit, um gut in die Zweikämpfe zu kommen und die Wucht des Gegners in Standardsituationen und im Umschaltverhalten zu verteidigen. Die Bremer könnten mit drei Punkten allerdings an ihren letzten Bundesliga-Heimsieg anknüpfen, denn der gelang ihnen bei einem 2:1 gegen Frankfurt Ende Februar 2021 wenige Monate vor dem Abstieg in die 2. Liga. Die Eintracht ist bislang mit zwei Unentschieden und einer Niederlage durchwachsen in die Saison gestartet. dpa