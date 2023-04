Immer noch wenig Unfälle in Bremen - aber mehr Verletzte

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Bundesland Bremen ist nach dem Ende der Corona-Pandemie nicht wieder angestiegen. Allerdings wurden bei den 2022 registrierten Unfällen deutlich mehr Menschen verletzt als in den Vorjahren. Das teilte das Innenressort des kleinsten Bundeslandes am Donnerstag mit.

Bremen - Im vergangenen Jahr wurden in Bremen und Bremerhaven 20.404 Verkehrsunfälle verzeichnet. Das war in etwa so viel wie in den Jahren 2020 (20.247 Unfälle) und 2021 (20.377 Unfälle), als wegen Corona weniger gefahren wurde. In den Jahren davor hatte die Zahl deutlich höher gelegen (2019: 24.060 Unfälle).

Wie die Zahl der Verkehrsunfälle war auch die Zahl der Verunglückten mit dem Ausbruch von Corona 2020 stark gesunken. Doch diese Zahl stieg im Vergleich schneller wieder an: Von 3145 betroffenen Personen 2020 über 3172 Personen im Jahr 2021 auf 3480 Personen im Jahr 2022. Dabei wurden im vergangenen Jahr 3138 Menschen leicht verletzt. Es gab 332 Schwerverletzte und 10 Verkehrstote. dpa