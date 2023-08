Rund 80 Schiffe kommen zum Hafenfest in Bremerhaven

Segelschiffe liegen bei der Eröffnung der „Maritimen Tage“ im Jahr 2021 im Hafen. © Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Vom Windjammer über den historischen Hochseekutter bis zum Dampfschiff: Rund 80 besondere Schiffe kommen zu den „Maritimen Tagen“ nach Bremerhaven vom 16. bis 20. August. Angekündigt haben sich Hingucker wie der Traditionssegler „Mare Frisium“, der dreimastige Gaffelschoner „Großherzogin Elisabeth“ oder das Plattbodenschiff „Verandering“, wie die Veranstalter mitteilten.

Bremerhaven - Zahlreiche Schiffe laden zum Open Ship ein. Besucherinnen und Besucher können zudem Schiffstörns buchen, etwa mit dem 70 Meter langen Windjammer „Gulden Leeuw“ oder mit dem Hochseekutter „Astarte“. Die Törns mit der „Großherzogin Elisabeth“ sind laut Veranstalter bereits ausgebucht. Bei den anderen Schiffen seien noch Restkarten erhältlich, sagte eine Sprecherin von „Erlebnis Bremerhaven“. Die Veranstalter erwarten rund 400.000 Gäste an den fünf Tagen Hafenfest. An Land werden drei Bühnen aufgebaut, auf denen Musik von Pop bis Soul geboten werden soll. Am Samstagabend (19. August) wird ein Höhenfeuerwerk zu sehen sein.

Die „Maritimen Tage“ sind der kleine Ableger des großen Windjammer-Festivals „Sail“, das alle fünf Jahre gefeiert wird. In den Jahren dazwischen lädt Bremerhaven zu den „Maritimen Tagen“ ein. Die nächste „Sail“ ist für August 2025 geplant. dpa