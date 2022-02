Jugendliche nach Einbruch in Schule gefasst

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Bremen hat zwei 15-Jährige gefasst, die in eine Schule in Bremen eingebrochen sind. Die beiden Jugendlichen seien in der Nacht zum Sonntag zusammen mit einem weiteren Komplizen durch eine eingeschlagene Scheibe in das Schulgebäude eingestiegen, sagte eine Polizeisprecherin. Anwohner hatten sie dabei beobachtet und die Polizei alarmiert.

Bremen - Beim Eintreffen der Beamten ergriffen die Täter die Flucht. Zwei von ihnen konnten allerdings gefasst werden. Auch eine weggeworfene Spardose mit Kleingeld und ein Messer wurden beschlagnahmt.

In der Schule hatten die Täter mehrere Räume, Schubladen und Spinde aufgebrochen. Ersten Erkenntnissen nach wollten sie auch Luftfilter stehlen. Ein Atemalkoholtest bei den beiden gefassten 15-Jährigen ergab einen Wert von rund einem Promille. Nach der Anhörung wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie wird nun wegen schweren Einbruchdiebstahls ermittelt. Die Suche nach dem dritten Einbrecher läuft noch. dpa