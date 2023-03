Klassiker als Topspiel: Werder empfängt Bayern

Werders Fans schwenken ihre Fahnen. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Im Schlussspurt der Fußball-Bundesliga wird im Bremer Weserstadion noch einmal Topspielatmosphäre aufkommen. Der Klassiker zwischen Werder und Bayern München findet am Samstag, 6. Mai, um 18.30 Uhr statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch bekannt. Schon eine Woche zuvor sind die Grün-Weißen beim FC Schalke 04 am Samstagabend zur Topspiel-Zeit zu Gast.