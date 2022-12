Kunstverein Bremen feiert 2023 sein 200-jähriges Bestehen

Teilen

Der Kunstverein Bremen als Träger der Kunsthalle der Hansestadt feiert 2023 sein 200-jähriges Bestehen. Der Verein wurde 1823 von Bremer Bürgern zum Aufbau einer Kunstsammlung gegründet. Er ist heute nach Angaben des Museums mit mehr als 10.000 Mitgliedern der größte Kunstverein in Deutschland.

Bremen - Eine Besonderheit sei, dass dem Verein die Kunstsammlung mit Werken aus 700 Jahren Kunstgeschichte gehöre, sagte eine Sprecherin am Freitag. In dieser privaten Trägerschaft sei die Kunsthalle ihrer bürgerschaftlichen Tradition seit zwei Jahrhunderten treu. Im Jubiläumsjahr widmet sich die Ausstellung „Kunst Vereint! Die frühen Jahre der Sammlung“ (22.4. bis 20.8.2023) den Anfängen der Kunsthalle.

Höhepunkt soll die Ausstellung „Geburtstagsgäste. Monet bis van Gogh“ (7.10.2023 bis 18.2.2024) werden. Gezeigt werden Werke der heute so beliebten klassischen Moderne aus Frankreich. Damals aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts rief deren Ankauf für Bremen in einigen Fällen Kritik deutscher Künstler hervor. Der eigentliche Gründungstag der Kunstvereins wird am 14. November 2023 begangen. dpa