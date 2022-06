La Strada Bremen beginnt: Zauber auf den Straßen der Stadt

Das Akrobaten-Trio „ACROBAROUF“ aus Belgien eröffnete 2015 La Strada in Bremen. Auch in diesem Jahr werden wieder hochkarätige Akrobaten beim Straßenfestival erwartet. (Archivbild) © Ingo Wagner/dpa

Die La Strada Bremen beginnt ab heute. Für ein Wochenende sind wieder Künstler, Musiker und andere Kulturschaffende auf den Straßen Bremens unterwegs. Das Programm ist dabei wie immer vielfältig.

Bremen – Tanz, Akrobatik und Musik: Ab Donnerstag, 9. Juni 2022, ist für ein Wochenende wieder reges Treiben auf den Bremer Straßen. An acht Spielorten werden zahlreiche Ensembles erwartet – ein buntes und vielfältiges La Strada Programm für die Besucher.

La Strada Bremen: Ensembles aus neun Ländern in Bremen

Insgesamt gastieren am Wochenende mehr als 15 Ensembles aus neun Ländern in Bremen. Die meisten von ihnen wären schon vor zwei Jahren dabei gewesen, wenn die Pandemie viele Künstler nicht in die Zwangspause geschickt hätte. An acht Spielorten in Bremen will La Strada nun wieder in alter Festival-Form die Menschen verzaubern. Die Kulturschaffenden werden dazu 69 Vorstellungen geben. Darunter auf der Deichwiese, in der Bremer Shakespeare Company sowie natürlich auf dem Bremer Marktplatz.

Vielfältig: Seit jeher zeichnen die unterschiedlichsten Darbietungen das Straßenfestival La Strada in Bremen aus. 2014 trat die Bremer Theatergruppe „Blaumeier“ als Schweine verkleidet auf. (Archivbild) © Ingo Wagner/dpa

La Strada Bremen Programm: Mécanique Vivante wird Auftakte des Straßenfestivals

Am Donnerstag, 9. Juni 2022, wird La Strada offiziell mit der französischen Künstlergruppe Mécanique Vivante eröffnet. Um 20.30 geht es von den Weserterrassen Richtung Kunsttunnel an der Weser entlang. Dabei wird ein tonnenschweres Gefährt von den Künstlern gezogen. Auf ihm sind meterhohe Sirenen angebracht, aus denen Musik ertönt.

Shows an acht Spielorten: Schwedischer Joungleur am Freitag bei La Strada

Am Freitag, 10. Juni 2022, beginnt dann La Strada an vielen Ecken und Enden Bremens. Auf der Wiesenbühne hinter der Bremer Kunsthalle eröffnet ab 17:45 Uhr Johan Wellton aus Schweden den Tag. Der Jongleur verblüfft mit einer witzigen Bühnenshow, bei dem er alles erdenklich mögliche zum Werfen einsetzt.

Auch Compagnie Daad aus den Niederlanden wird am Freitag das erste Mal in diesem Jahr bei La Strada auftreten. Das Ensemble hat sich etwas für Kinder einfallen lassen: Denn Compagnie Daad hat Kettcars zu ominösen prähistorischen Insekten umgebaut, in denen sie Freiwillige chauffieren. An der „Wallecke“ hinter der Kunsthalle werden sie am Freitag um 18 und um 20:00 Uhr, Samstag um 13 und 16:30 Uhr sowie Sonntag um 13 und um 15:45 Uhr ihre Gefährte der Öffentlichkeit präsentieren.

La Strada Bremen Programm: Diese Künstler sind dabei

Magie aus Schweden: Zauberer Charlie Caper regelmäßig auf der Wiesenbühne zu sehen

Das ganze Wochenende dabei ist auch ein begabter Magier aus Schweden. Charlie Caper verblüfft mit klassischen Zaubertricks und mit neuen Effekten. Auf der Wiesenbühne tritt er in aller Regelmäßigkeit auf, und zwar am Freitag um 19.45 und um 22.45, am Samstag um 13.30 und um 17.45 Uhr sowie am Sonntag um 12.30 und um 16 Uhr. Die Wiesenbühne befindet hinter der Bremer Kunsthalle zwischen Altenwall und Osterdeich.

La Strada 2022: Alle Informationen auf einen Blick Die genauen Spielzeiten, Informationen rund um die Künstler und die Lage der einzelnen Spielstätten können Interessierte auf der Internetseite von La Strada finden.

La Strada 2022: Akrobatik und Tanz auf dem Bremer Marktplatz

Auf dem Bremer Marktplatz hingegen verzaubern Chris Iris auch Deutschland, Company Chameleon aus England sowie Jessica Arpin aus der Schweiz das Publikum. Die Gruppe Chris Iris versucht sich an einem akrobatischen Zusammenspiel, zweier unterschiedlicher Körper. Denn zwischen den beiden Akrobaten liegen 42 Zentimeter Körpergröße und 42 Kilogramm Gewicht. Company Chameleon versucht sich hingegen kraftvoll zu begegnen. Das Männerduett aus Manchester bietet ein intensives Tanztheater. Zudem wird Jessica Arpin mit hochkarätiger Fahrrad-Artistik versuchen, das Publikum in ihren Bann zu ziehen.