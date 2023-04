Lastwagen überfährt Radfahrer und verletzt ihn schwer

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Lastwagenfahrer hat einen Fahrradfahrer in Bremerhaven mit seinem Schüttgut-Lastwagen überfahren. Der Radfahrer wurde dabei an den Beinen schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Ob der 41-Jährige in Lebensgefahr schwebt, konnte eine Polizeisprecherin am Donnerstag nicht sagen.

Bremerhaven - Der Unfall hatte sich am Mittwoch an einer Kreuzung ereignet. Der Laster kollidierte beim Abbiegen mit dem Radfahrer und überrollte diesen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 65 Jahre alten Lkw-Fahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Der Muldenkipper wurde sichergestellt. dpa