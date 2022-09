Linke setzt bei Bürgerschaftswahl auf ihr Führungspersonal

Wie erwartet setzt die Partei die Linke in Bremen für die nächste Bürgerschaftswahl auf ihr aktuelles Führungspersonal. Gut acht Monate vor der Wahl wählten die Mitglieder bei der Aufstellungsversammlung am Samstag Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt und Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard als Spitzenduo. Wie die Partei mitteilte, wird Vogt als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf gehen, Bernhard komplettiert das Duo auf Platz 2.

Bremen - Auf die folgenden Listenplätze wählten die etwa 100 Mitglieder die Fraktionsvorsitzenden Sofia Leonidakis (Platz 3) und Nelson Janßen (Platz 4). „Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir Regierung auch unter Krisenbedingungen können“, sagte Spitzenkandidatin Vogt. Mit dem Team wolle sie dafür kämpfen, dass das Land Bremen weiter sozial gestaltet werde.

Die Linke regiert in Bremen seit 2019 zusammen mit der SPD und den Grünen. Bei der letzten Bürgerschaftswahl bekam die Linke 11,3 Prozent der Stimmen und damit zehn Sitze im Parlament. Die Bremerinnen und Bremer sind aufgerufen, am 14. Mai 2023 ein neues Landesparlament zu wählen. dpa