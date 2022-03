Mann drängt Frauen zum Suizid: Lebenslange Freiheitsstrafe

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Ein 62-Jähriger ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er nach Auffassung des Landgerichts Limburg psychisch kranke Frauen zum Suizid gedrängt oder dies versucht hat. Die Richter sprachen den Deutschen am Dienstag wegen Mordes und versuchten Mordes schuldig. Zudem sahen sie es als erwiesen an, dass er sich zu einem Mord bereiterklärt hatte.

Limburg - Das Gericht erkannte auf die besondere Schwere der Schuld und ordnete Sicherungsverwahrung gegen den Mann an.

Den Erkenntnissen des Gerichts zufolge hatte der Angeklagte zwischen 2012 und 2016 in Online-Selbsthilfeforen Kontakt zu psychisch kranken oder labilen Frauen gesucht. Er soll sie dann per Chat oder Telefon manipuliert haben, damit sie sich selbst töten oder sie dies ihm überlassen. Der Mann habe an den Opfern seinen „sexuellen Sadismus“ ausleben wollen, sagte der Vorsitzende Richter.

Im Fall von zwei Frauen aus Bayern und dem Raum Limburg (Hessen) führten die Manipulationsversuche demnach nicht zum Äußersten. Dagegen kam es, so das Gericht, 2016 zum Tod einer Bremerin, nachdem der Angeklagte sie massiv bearbeitet hatte.

Die Richter gingen von einer „mittelbaren Täterschaft“ des Angeklagten aus. Er habe die Opfer quasi „zum Tatwerkzeug gegen sich selbst“ gemacht. Das Gericht folgte mit seinem Urteil den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert: Es sei „nicht im Ansatz“ ein Tötungsvorsatz des 62-Jährigen zu erkennen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Wegen eines ähnlichen Falls sitzt der Angeklagte bereits in Haft. Die zugrundeliegende Entscheidung des Landgerichts Gießen aus dem Jahr 2017 wurde in das Limburger Urteil einbezogen. dpa