Martinsclub: Fluchthilfe für Menschen mit Behinderung

Beschäftigte des Martinsclubs Bremen haben an der polnisch-ukrainischen Grenze Menschen mit Beeinträchtigungen bei ihrer Flucht aus dem Kriegsgebiet geholfen. Wie der Verein am Freitag mitteilte, arbeiteten sie mit polnischen Hilfsorganisationen zusammen, die Menschen aus der Ukraine über die Grenze brachten. Zudem baten sie die in der Behindertenhilfe tätigen Organisationen in Deutschland, Transporte zu organisieren und möglichst barrierefreie Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen.

Bremen - „Nach wenigen Tagen hatten wir als Martinsclub quasi die Führungsrolle in der Fluchthilfe für Menschen mit Behinderung inne“, so Martinsclub-Vorstand Thomas Bretschneider. In dem zehntägigen Einsatz seien über 70 Menschen an deutsche Organisationen vermittelt und in Sicherheit gebracht worden.

Nach der Rückkehr der Martinsclub-Beschäftigten nach Bremen gebe es an der polnisch-ukrainischen Grenze nun keine koordinierte Fluchthilfe für Menschen mit Behinderung mehr, so der Verein. „Unsere Hoffnung war, dass sich ein oder mehrere Träger der Behindertenhilfe finden, die die Koordination für professionelle Hilfe vor Ort übernehmen“, sagte Bretschneider. „Trotz intensiver Suche und zahlloser Telefonate mit allen möglichen Organisationen aus der Behindertenhilfe ist dies nicht gelungen.“ Dies sei sehr traurig, denn es gehe darum, Leben zu retten. „Die Lage in der Ukraine und an den Grenzen ist ohnehin schon katastrophal, doch für Menschen mit Behinderung ist es noch dramatischer und schwieriger, sich in Sicherheit zu bringen“, sagte Bretschneider.

Der gemeinnützige Verein Martinsclub ist nach eigenen Angaben einer der größten Träger der Behindertenhilfe im Bundesland Bremen. dpa