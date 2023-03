Mehrere Verstöße in Bremen gegen Haushaltsordnung

Teilen

Die Präsidentin des Landesrechnungshofs Bremen, Bettina Sokol, hat mehrere Mängel bei der Haushaltsführung in Bremen festgestellt. „Die Sorglosigkeit, mit der viele haushaltsrechtliche Pflichten nicht beachtet werden, ist sehr unerfreulich“, sagte Sokol am Donnerstag in Bremen bei der Vorstellung der Jahresberichte 2023. Sie kritisierte unter anderem, dass Geld aus dem kreditfinanzierten Bremen-Fonds genutzt worden sei, ohne dass die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt gewesen seien.

Bremen - Unter anderem ging es um eine Zahlung von 1,3 Millionen Euro an das Museum „Universum“. Die Rückführung des Betrags sei zugesichert worden. dpa