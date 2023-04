Messerangriff am Weserufer: Mordprozess gegen zwei Männer

Blick auf die Justitia über dem Eingang eines Landgerichts. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wegen eines tödlichen Messerangriffs am Weserufer müssen sich zwei Männer ab Montag (13.30 Uhr) in Bremen vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern im Alter von 26 und 41 Jahren Mord vor. Sie sollen einen anderen Mann unvermittelt mit einem Messer attackiert haben. Zuvor sollen sie mit dessen Freundin zusammengesessen haben.

Bremen - Die Täter sollen auf den ahnungslosen Mann eingeschlagen und wiederholt eingestochen haben. Als der Mann am Boden lag, sollen sie auf ihn eingetreten haben, bis die Freundin einverstanden gewesen sei, mit den Angreifern mitzugehen. Der Mann verblutete und starb noch am Tatort. Der Prozess ist am Landgericht zunächst bis Ende September terminiert. dpa