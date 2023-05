Miro Klose: Natürlich gibt es ohne Lewandowski weniger Tore

Miroslav Klose, Fußballtrainer, schaut in die Runde. © Dietmar Stiplovsek/apa/dpa

Für den ehemaligen Torjäger Klose ist der jetzige Barça-Torjäger Lewandowski das komplette Paket eines Mittelstürmers. Dass er nicht mehr in der Bundesliga spielt, hat laut Klose Auswirkungen.

München - WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose macht die geringere Torausbeute im Kampf um die Bundesliga-Torjägerkanone vor allem am Abgang von Robert Lewandowski fest. „Natürlich sind die Zahlen in der Saison nach Robert Lewandowski kleiner geworden“, sagte Klose der Deutschen Presse-Agentur. „Ich freue mich zwar jede Woche über die spannende Saison in Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga. Aber Tore einzelner Spieler zähle ich nicht.“

Niclas Füllkrug von Werder Bremen führt die Torjägerliste mit 16 Toren vor Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt und Vincenzo Grifo vom SC Freiburg (je 14) an. „Es gibt auch jetzt spannende Stürmer, wie Niclas Füllkrug. Er gefällt mir schon lange sehr gut. Es gibt nicht viele, die so einen Riecher und Abschluss haben wie er“, sagte Klose. Alexander Meier (Eintracht Frankfurt) war in der Saison 2014/15 der letzte Stürmer, der mit weniger als 20 Toren gewann.

Lewandowski, der im vergangenen Sommer vom FC Bayern zum FC Barcelona wechselte, hatte im Vorjahr mit 35 Toren die Kanone geholt. Hinter ihm kam Patrick Schick (Bayer Leverkusen) auf 24 Treffer, der mittlerweile für Manchester City spielende Ex-Dortmunder Erling Haaland auf 22 Tore.

„Auch er ist ein Top-Stürmer. Er spielt jetzt mit Manchester City in einer Mannschaft, in der die Zuspiele von höchster Qualität sind“, sagte Klose. „Wenn man sieht, wie er seine Tore macht und wie er in den entscheidenden Räumen präsent ist, ist er schon sehr weit in jungen Jahren. Jetzt muss er das für den nächsten Schritt konstant Jahr für Jahr zeigen.“

Bei der Frage, was einen kompletten Neuner ausmache, verwies der frühere Bundesliga-Star Klose auf Lewandowski. „Das ist das komplette Paket. Die Abwehrspieler können sich überhaupt nicht auf ihn einstellen. Er ist stark mit dem Kopf, schnell, gut im Kombinationsspiel, abschlussstark mit beiden Füßen“, sagte der 44-Jährige, der als Co-Trainer von Hansi Flick eine Saison mit Lewandowski zusammenarbeitete.

Klose verfolgt das aktuelle Fußball-Geschehen sehr intensiv, weil er sich auf seine nächste Trainerstation vorbereitet. Wo die sein wird, ist noch offen. Zuletzt arbeitet er für den SCR Altach in Österreich. dpa