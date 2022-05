Nach Aufstieg: Fritz verlängert bei Werder

Clemens Fritz. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Clemens Fritz bleibt Leiter der Abteilung Profifußball und Scouting bei Werder Bremen. Knapp eine Woche nach dem Bundesliga-Aufstieg teilte der Verein am Samstag mit, dass der ehemalige Mannschaftskapitän der Bremer seinen Vertrag verlängert hat. Die Einigung war nach der Rückkehr in die 1. Liga erwartet worden. Über die Länge des neuen Kontraktes machte Werder keine Angaben.

Bremen - „Nach dem Aufstieg war jetzt die Zeit gekommen, um das eigentlich schon Bekannte zu finalisieren“, sagte der 41-Jährige laut der Mitteilung des Vereins. Fritz ist seit 2006 in Bremen. Erst als Spieler, nach seinem Karriereende 2017 wurde er dann bei Werder an seine Aufgaben herangeführt. In der vergangenen Zweitliga-Saison war er auch verstärkt Sprachrohr für die Mannschaft in der Öffentlichkeit und entlastete so Sport-Geschäftsführer Frank Baumann.

„Er hat in einem schwierigen Transfersommer eine hervorragende Arbeit geleistet und großen Anteil an der Zusammenstellung des Kaders, mit dem uns die Rückkehr in die Bundesliga gelungen ist“, sagte Baumann. „Dazu hat sich seine Rolle bei der Mannschaft noch einmal verändert, er ist näher an das Team gerückt und übernimmt auch kommunikativ in der Öffentlichkeit einen präsenteren Part.“ dpa