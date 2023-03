Nach Tumulten im Kino: Kein Eintritt mehr mit „Freikarte“

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Nach den Rangeleien und Tumulten zwischen Jugendlichen in einem Bremer Kino am Wochenende können für bestimmte Filme mit der „Freikarte“ keine Tickets mehr gekauft werden. Das gab der Betreiber auf seiner Facebookseite bekannt. Unter den betroffenen Filmen ist auch „Creed III“, bei dem es am Samstag nach Polizeiangaben zu Handgreiflichkeiten gekommen war.

Bremen - Auch werde nach dem Hausrecht einzelnen Personen keine Tickets verkauft, teilte der Betreiber mit.

Die Polizei war am Samstag mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Am Freitagabend hatte es in dem Kino zudem einen Streit zwischen Jugendlichen gegeben, bei dem auch Pfefferspray zum Einsatz gekommen war. Die „Freikarte“ mit einem Guthaben über 60 Euro war allen Kindern und Jugendliche in Bremen im Herbst 2022 zugeschickt worden. Sie kann für Freizeitangebote wie Schwimmbad-, Eislaufhallen- oder Kinobesuche genutzt werden. Der Senat will so helfen, versäumte Aktivitäten während der Corona-Pandemie nachzuholen. dpa