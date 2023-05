Neue Ausstellung zeigt Werke von Paula Modersohn-Becker

Teilen

Die Zeichnungen der Malerin Paula Modersohn-Becker sind nach Einschätzung von Experten vergleichsweise wenig beachtet worden. Eine neue Ausstellung in Bremen soll das ändern.

Bremen - Paula Modersohn-Becker ist eine der bekanntesten Künstlerinnen der klassischen Moderne in Deutschland - eine neue Ausstellung in Bremen zeigt von Samstag an ihre Zeichnungen. Diese hätten lange Zeit keine oder nur wenig Beachtung gefunden, sagte am Mittwoch der Direktor des Paula Modersohn-Becker Museums, Frank Schmidt. Man kenne die Malerin, sagte Schmidt. „Aber die wenigsten kennen die Zeichnerin Paula Modersohn-Becker.“

Mehr als 130 Zeichnungen, Skizzen, Aquarelle und Pastelle stellt das Museum aus. Die Ausstellung „Die Zeichnerin Paula Modersohn-Becker“ bietet laut dem Museum einen Überblick über die gesamte Schaffenszeit Modersohn-Beckers. Die Künstlerin habe gezeichnet, um ihre Gedanken zu sammeln, um zu üben und zu experimentieren. Die Papierarbeiten veranschaulichten Spontanität und Intimität. Die Ausstellung soll am 20. August enden.

Modersohn-Becker wurde 1876 in Dresden geboren. Unter anderem arbeitete sie in einer Künstlerkolonie in Worpswede, einem Dorf nahe Bremen. Als sie mit 31 Jahren starb, wurde ihr Schaffen kaum beachtet. Inzwischen gelten die in wenigen Jahren geschaffenen rund 2000 Gemälde, Zeichnungen und Radierungen als Meisterwerke der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts. dpa