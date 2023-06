Neue Betreiber für Convivo-Einrichtungen gefunden

Der Firmensitz der Convivo Unternehmensgruppe. Der in mehreren Bundesländern tätige Wohn- und Pflegeheimbetreiber Convivo mit Sitz in Bremen hat für wesentliche Gesellschaften des Unternehmens Insolvenzanträge gestellt. © Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Für die meisten Häuser der insolventen Bremer Pflegeheimgruppe Convivo sind neue Betreiber gefunden. Bislang seien für 68 von 77 Pflege- und Wohneinrichtungen Vereinbarungen mit neuen Betreibern unterzeichnet worden, teilten die Insolvenzverwalter am Montag mit. Damit sei die Versorgung der dort betreuten Menschen gesichert. Ein Großteil der rund 5000 Beschäftigten der Convivo-Gruppe wurde demnach übernommen.

Bremen - Bei vier Einrichtungen stehe die Einigung mit neuen Betreibern noch aus. Zwei Häuser in Nordrhein-Westfalen, zwei in Niedersachsen und eins in Hamburg hätten geschlossen werden müssen. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien in andere Häuser in der Region gezogen.

Über das Vermögen eines der früheren Geschäftsführer habe das Amtsgericht Verden im Mai die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet, hieß es weiter. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Hans-Joachim Berner bestellt.

Convivo hatte im Januar Insolvenz beantragt, die Gruppe zählte nach eigenen Angaben zu den größten Pflegeheimbetreibern Deutschlands. Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt gegen frühere Geschäftsführer wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung sowie in einem Fall auch wegen Betrugsverdachts. dpa