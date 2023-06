Neue Bürgerschaft in Bremen tritt erstmals zusammen

Alexandra Werwath (l-r), Björn Fecker und Florian Pfeffer, Reinhold Wetjen, Bürgermeister Andreas Bovenschulte, Kristina Vogt, Christoph Spehr und Anna Fischer, bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags. © Marco Rauch/dpa

Sechseinhalb Wochen nach der Bürgerschaftswahl in Bremen tritt das neue Landesparlament am Donnerstag (10.00 Uhr) erstmals zusammen. Der scheidende Präsident der Bürgerschaft, Frank Imhoff (CDU), eröffnet die konstituierende Sitzung. Haupttagesordnungspunkt für die 87 Volksvertreter ist die Wahl des Präsidiums. Der Wahlsieger SPD hat Antje Grotheer für das Amt der Bürgerschaftspräsidentin nominiert.

Bremen - Sie bekommt Vizes von CDU und Grünen.

Bei der Wahl der acht Schriftführer und Schriftführerinnen könnte erstmals auch das rechtskonservative Bündnis Deutschland zum Zuge kommen, die früheren Bürger in Wut (BiW). Die Partei ist zum ersten Mal in Fraktionsstärke in die Bürgerschaft gewählt worden.

Bei der Wahl am 14. Mai war die SPD unter Bürgermeister Andreas Bovenschulte stärkste Kraft geworden. SPD, Grüne und Linkspartei wollen das kleinste Bundesland weiter gemeinsam regieren. Die Wahl des Senats steht am kommenden Mittwoch an (5.7.) an. dpa