OB: Mehr Beachtung für Bremerhaven im Bundesland Bremen

Der Oberbürgermeister von Bremerhaven, Melf Grantz, fordert eine stärkere Berücksichtigung seiner Stadt in dem gemeinsamen Bundesland mit Bremen. Als Beispiel mangelnder Beteiligung nannte der SPD-Politiker die Klimastrategie 2028 des Bremer Senats. Sie sei sehr gut und ambitioniert, sagte er dem „Weser-Kurier“ vom Samstag. „Aber es war wieder zu beobachten, dass Bremerhaven in den unterschiedlichen Senatsressorts nicht von Anfang an oder wenn, dann erst ganz zum Schluss eingebunden worden ist.“

Bremerhaven - Beide Städte müssten auf Augenhöhe in den politischen Prozessen mitgenommen werden, sagte Grantz. „Der Senat ist eine Landesregierung und muss dem deutlich mehr Rechnung tragen.“

Grantz ärgerte sich auch über den Einsturz eines Molenturms im Hafen, der Bremerhaven im August in die Schlagzeilen gebracht hatte. Dieser Hafenteil gehöre nicht Bremerhaven, sondern als stadtbremische Häfen der Stadt Bremen. Diese müsse die Infrastruktur besser in Ordnung halten.

Der Oberbürgermeister sagte aber auch, dass das Verhältnis zu Bremen entspannter sei als früher. „Wir bemühen uns natürlich, Konflikte unter uns zu lösen.“ Als Positivbeispiel nannte er die Aufteilung von Städtebauförderung. Grantz gestand ein, dass die Konstruktion des kleinsten Bundeslandes mit zwei Städten kompliziert sei. Bremen hatte Ende 2021 etwa 563.000 Einwohner, Bremerhaven 113.000. dpa