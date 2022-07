Özdemir verspricht Bauern ehrliche Debatte beim Moorschutz

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. © Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat den Schutz der Moore in Deutschland als zentralen Baustein für den Klimaschutz bezeichnet. Moore seien nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für die biologische Vielfalt. „Moorschutz ist ein Kernbereich des natürlichen Klimaschutzes“, sagte Özdemir am Dienstag bei einer Fachtagung zur Zukunft der Moore in Bremen.

Bremen - Ihm sei es wichtig, mit den Landwirten eine offene und ehrliche Debatte zu führen. „Ja, wir wollen als Bundesregierung den Klimaschutz durch den Schutz unserer Moorböden stärken. Gleichzeitig sehe und verstehe ich die Sorgen bei denen, die Flächen in Moorgebieten bewirtschaften und deren Lebensunterhalt davon abhängt.“

Das Landvolk Niedersachsen pochte bei den anstehenden Klimaschutzmaßnahmen in Moorgebieten auf ein Mitspracherecht. „Wir erwarten eine frühzeitige und ehrliche Kommunikation auf wissenschaftlich-abgesicherter Basis“, hieß es in einem Positionspapier. Man erkenne an, dass die Freisetzung von Treibhausgasen durch Moorflächen, die von Menschen genutzt würden, verringert werden müsse. „Was wir aber ganz dringend verhindern wollen, dass die Leute kalt enteignet werden“, warnte Niedersachsens Landvolkpräsident Holger Hennies.

In Niedersachsen seien etwa 5000 bis 8000 Betriebe betroffen, die Flächen in Moorgebieten hätten. Diese Betriebe dürften nicht schleichend aus Moorgebieten „heraus geekelt“ werden. „Die Gesellschaft und auch der Bundeslandwirtschaftsminister müssen wahrnehmen, hier sind Menschen, die hier wohnen, leben und arbeiten, und das schon seit Jahrhunderten.“ dpa