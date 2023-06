Ole Werner verlängert Vertrag mit Werder Bremen

Der Werder-Coach hat seinen Vertrag bei den Hanseaten verlängert. © Bernd Thissen/dpa

Nach dem erfolgreichen Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga hat Trainer Ole Werner vorzeitig seinen Vertrag mit Werder Bremen verlängert. Das teilte der Club am Dienstag mit. „Mit seiner Art und seiner Spielidee hat er großen Anteil daran, dass uns als Aufsteiger bereits am vorletzten Spieltag der Klassenerhalt gelungen ist und wir während der Saison nie auf einem Abstiegsplatz standen“, wurde Geschäftsführer Frank Baumann zitiert.

Bremen - Durch den Klassenerhalt der Hanseaten war die Laufzeit automatisch bis 2024 verlängert worden. Zur angesetzten Dauer der Zusammenarbeit machte der Club wie gewohnt keine Angaben. Laut einem am Montagabend veröffentlichten Bericht des Portals „Deichstube“ soll der Kontrakt bis 2026 gelten.

Der 35 Jahre alte Coach hatte die Aufgabe im November 2021 nach dem Aus von Markus Anfang übernommen. Etwas mehr als ein halbes Jahr später gelang dem Ex-Trainer von Holstein Kiel der Aufstieg mit den Bremern in die Bundesliga. Die erste Saison unter Werner in der ersten Liga beendete der Club als Tabellen-13.

„Die bisherige Zeit bei Werder war auf nahezu allen Ebenen erfolgreich und absolut positiv. Wir sind dabei, sukzessive ein Team aufzubauen und zu entwickeln, um Werder langfristig in der Bundesliga zu etablieren“, meinte Werner. dpa