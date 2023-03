Polizei verhaftet mutmaßliche Drogendealer

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Bei einem Großeinsatz in der Bremer Drogenszene hat die Polizei zwei mutmaßliche Drogendealer verhaftet sowie Geld und Rauschgift beschlagnahmt. Am Freitagnachmittag und -abend seien zehn Lokale und Kioske überprüft worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei stellten die die Einsatzkräfte Geld sowie mehrere Verkaufseinheiten Marihuana und Kokain sicher, kontrollierten „eine Vielzahl von Personen“, schlossen einen Kiosk wegen fehlender Arbeitserlaubnis und sprachen über ein Dutzend Platzverweise aus.

Bremen - Mehrere mutmaßliche Drogenhändler wurden überprüft, ein 35 Jahre alter Verdächtiger wurde verhaftet.

Schon am Freitagmorgen waren sechs Wohnungen in Bremen durchsucht und ein 24 Jahre alter mutmaßlicher Drogendealer verhaftet worden. Der junge Mann sitze seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen und Auswertungen dauern an.

Seit Wochen ist die Polizei Bremen den Angaben zufolge verstärkt im Kampf gegen die Drogen- und Gewaltkriminalität rund um den Hauptbahnhof im Einsatz. Im Mittelpunkt stehen vor allem die Straßendealer, die laut Polizei „die Gesundheit der Menschen belasten, für Folgestraftaten sorgen und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Bremen negativ beeinflussen“. dpa