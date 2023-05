Prozess um zerstückelte Leiche: Anklage setzt Plädoyer fort

Das historische Gebäude des Bremer Landgerichts steht am Platz Domsheide. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Ein umfangreicher Mordprozess am Landgericht Bremen nähert sich dem Ende. Angeklagt ist ein 47 Jahre alter Mann. Er soll seine Frau zerstückelt und in einen Reisekoffer gepackt haben.

Bremen - Rund acht Monate nach Beginn des Mordprozesses um eine zerstückelte Frauenleiche setzt die Staatsanwaltschaft heute (9.00 Uhr) ihr Plädoyer fort. Am letzten Verhandlungstag hatte sie mit dem Schlussvortrag begonnen, war aber nicht bis zum Ende gekommen, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Im Anschluss sind die Nebenklage-Vertreter und die Verteidigung mit ihren Plädoyers an der Reihe.

Der 47 Jahre alte Angeklagte soll seine 32-jährige Frau im Februar 2022 in Bremerhaven betäubt und erwürgt zu haben. Die Leiche soll er zerteilt, in Plastik gewickelt und in einen großen Reisekoffer gepackt haben. Den Koffer soll der Deutsche in ein Fließgewässer geworfen haben.

Der Angeklagte hatte den Mord bestritten und das Ende des Prozesses mit immer neuen Beweisanträgen und Wortmeldungen verzögert. Während des Prozesses bezichtigte er wiederholt seine Mutter der Tat. dpa