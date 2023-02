Räuber überfallen 78-Jährigen in seiner Wohnung

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Raubüberfall ist ein 78 Jahre alter Mann in Bremen in seiner Wohnung leicht verletzt worden. Am Freitagabend drangen nach Polizeiangaben vom Samstag vier Täter in das Haus des Mannes im Stadtteil Burglesum ein. Sie überraschten ihr Opfer im Erdgeschoss, banden ihm die Augen zu, fesselten seine Hände und schlugen ihn. Im Haus entwendeten sie Wertsachen und flüchteten.

Bremen - Der 78-Jährige habe sich anschließend selbst befreien können und die Polizei alarmiert, hieß es. dpa