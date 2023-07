Rot-grün-roter Senat steht in Bremen vor der Neuauflage

Andreas Bovenschulte, Bürgermeister und Senatspräsident von Bremen, spricht in Bremen. © Lars Penning/dpa/Archivbild

Die rot-grün-rote Regierung steht in Bremen vor der Neuauflage: Am Mittwoch soll der Senat mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte an der Spitze in der Bürgerschaft gewählt werden.

Bremen - Gut sieben Wochen nach der Landtagswahl in Bremen wählt die Bürgerschaft des Bundeslandes heute (13.00 Uhr) den neuen Senat. Die Wahl der rot-grün-roten Landesregierung mit dem Sozialdemokraten Andreas Bovenschulte an der Spitze gilt als sicher. In der neuen Bürgerschaft sitzen insgesamt 87 Abgeordnete - SPD, Grüne und Linke stellen 47 Abgeordnete. Für die Wahl notwendig ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Nach einer voraussichtlich zweistündigen allgemeinen Debatte in der Bürgerschaft werden gegen 15.00 Uhr zunächst der Präsident des Senats in einem Einzelwahlgang und anschließend die acht Senatorinnen und Senatoren im Block gewählt. Anschließend kommt der Senat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Bei der Wahl am 14. Mai war die SPD stärkste Kraft geworden. SPD, Grüne und Linke wollen das kleinste Bundesland weiter gemeinsam regieren. Die Legislaturperiode dauert in Bremen vier Jahre. dpa