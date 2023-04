Rückkehr: Nationalmannschaft spielt gegen Ukraine

Teilen

Toni Kroos (l) aus Deutschland schießt auf das Tor. © Frank Augstein/AP/dpa/Archivbild

Die Nationalmannschaft setzt wieder ein politisches Zeichen. Im großen Jubiläumsspiel trifft die DFB-Elf auf die Ukraine. Und das in Bremen, wo es elf Jahre lang kein Länderspiel gab.

Bremen - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kehrt nach Bremen zurück. Erstmals seit elf Jahren wird die DFB-Elf am 12. Juni gegen die Ukraine wieder ein Länderspiel im Weserstadion bestreiten. Und dann auch noch ein ganz besonderes: Denn das 1000. Länderspiel von Deutschland soll zu einem Symbol für den Frieden werden. „Das 1000. Länderspiel der deutschen A-Nationalmannschaft der Männer ist ein ganz besonderes Ereignis. Wir möchten es nutzen, um ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen Krieg und Zerstörung zu setzen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

In Bremen freuen sie sich auf die Rückkehr des Nationalteams. „Ich bin sehr froh, dass es uns im vertrauensvollen Austausch mit DFB- und DFL-Spitze sowie dem Senat gelungen ist, die Vorbehalte auszuräumen und den Boden dafür zu bereiten, dass wieder Länderspiele am Osterdeich stattfinden können“, sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald.

Zuletzt hatte die deutsche Nationalmannschaft am 29. Februar 2012 gegen Frankreich in Bremen gespielt. Danach mied der DFB die Stadt als Austragungsort, weil es Streit über die Finanzierung der Polizeikosten gab. Auch mit der Deutschen Fußball Liga hatte das kleinste Bundesland über die Übernahme der Kosten bei Risikospielen gestritten und vor Gericht recht bekommen. „Wir freuen uns sehr für die vielen Fußball-Fans in der Region, dass endlich wieder ein Länderspiel hier in Bremen stattfindet“, sagte Hess-Grunewald.

Festgelegt wurden auch die beiden weiteren Partien für das Länderspiel-Fenster nach dem Saisonende in der Fußball-Bundesliga. Am 16. Juni steht ein Kräftemessen mit Robert Lewandowskis Polen in Warschau an. Weitere vier Tage später kommt es zu einem Test gegen Kolumbien in Gelsenkirchen. dpa