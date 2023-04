Schalke erkämpft sich Sieg im Kampf gegen den Abstieg

Schalkes Dominick Drexler (l) erzielt das 2:1. © Bernd Thissen/dpa

Der FC Schalke 04 hat sich im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg erkämpft. Die Königsblauen kamen am Samstagabend gegen Werder Bremen nach Rückstand in der Nachspielzeit noch zu einem 2:1 (0:1). Der VfL Bochum auf dem Relegationsplatz ist vier Spieltage vor Schluss nur einen Punkt entfernt. Marvin Ducksch traf in der 18.

Gelsenkirchen - Minute für die Bremer, Sepp van den Berg (81.) und Dominick Drexler (90.+2) drehten für Schalke das Spiel. dpa